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Зеленський відвідав Бахмут та нова допомога від США. П'ять важливих новин 20 грудня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський відвідав Бахмут та нова допомога від США. П'ять важливих новин 20 грудня
Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди
Офіс президента

«Главком» підготував добірку найважливіших подій дня

Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині, синод Московської церкви звернувся до Зеленського з проханням про «захист від наклепів та образ», на Київщині без світла залишається 80% регіону та новий пакет допомоги від США. Ці та інші головні події 20 грудня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Зеленський відвідав Бахмут

Президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою у Бахмуті Донецької області. 

Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Президент заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій.

Крім того, Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

США планують передати Україні комплекти JDAM

У межах нового пакета військової допомоги Сполучені Штати мають намір передати Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які забезпечують високий ступінь точності наведення. Ці засоби поєднують системи навігації й глобального позиціонування і можуть бути прилаштовані до бомб різної ваги і розмірів для створення так званих об'єднаних боєприпасів прямого удару (JDAM).

Високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати лінії оборони російських сил або інші великі цілі. «Розумні бомби» зможуть уражати цілі на відстані близько 24 кілометрів – тобто не вглиб території Росії.

Синод Московської церкви оприлюднив звернення до Зеленського

Сьогодні, 20 грудня, в дистанційному режимі під головуванням митрополита Онуфрія відбулось підсумкове засідання священного синоду Української православної церкви. Синод оприлюднив відкрите звернення до президента України Володимира Зеленського, у якому вимагає припинити «ті численні наклепи, образи та безпідставні звинувачення, які лунають у бік Української православної церкви».

Синод також просить президента «захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України».

Крім того, УПЦ МП вимагає від «1+1» вилучити програму «Квартал 95» з інформаційного простору.

Ситуація зі світлом на Київщині: тривожна заява влади

На Київщині ситуація з електропостачанням залишається критичною, тож без світла перебуває 80% регіону. Після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває. Із кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає. 

Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад.

Скандал на Євробаченні. Krutь вимагає скасувати перемогу Tvorchi у Нацвідборі

Днями відбувся Нацвідбір Євробачення-2023, де судді та українці обрали музикантів, які поїдуть представляти Україну у Ліверпуль – гурт Tvorchi. Однак співачка Марина Круть, яка зайняла друге місце за результатами голосування, подала скаргу до оргкомітету зі звинуваченням гурту Tvorchi у порушенні правил відбору.

Марина Круть стверджує, що у приспіві гурту Tvorchi звучав дабл основного вокалу у прямому ефірі, що є порушенням правил Національного відбору: «виконувати пісню у відборі вокально наживо під акомпанемент записаного музичного супроводу, який може містити запис беквокалу; при цьому відповідна фонограма не повинна містити основний вокал, дабли основного вокалу».

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

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Теги: церква колабораціонізм окупація тероризм росія путін Євробачення агресія війна

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