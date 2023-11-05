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Зеленський вилаяв Путіна в прямому ефірі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський вилаяв Путіна в прямому ефірі
Зеленський висловився про втрати України під час війни з РФ і у цьому контексті лайливим словом описав Путіна
фото: скріншот із відео

Президент України вжив щодо російського диктатора міцне слівце

Президент Володимир Зеленський висловився про втрати України під час війни з РФ і у цьому контексті лайливим словом описав диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав у інтерв'ю в програмі Meet the Press на американському телеканалі NBC News

«Під час повномасштабної війни гинуть найкращі українці, герої – чоловіки, жінки й діти. Війна забирає найкращих із нас.... Але Україна не готова віддати свою свободу цьому клятому терористу (в оригіналі це звучало як «f*cking terrorist», – ред.) Путіну...», – підкреслив президент.

Глава держави додав, що саме тому ми боремося.

Раніше президент України Володимир Зеленський наприкінці 620-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, відреагував на загибель воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади.

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Теги: війна українці Володимир Зеленський Україна президент втрати

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