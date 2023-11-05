«Трагедія, якої можна було уникнути»: Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї бригади

За фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 620-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, відреагував на загибель воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади.

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«Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області.

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Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку.

Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними», – сказав президент.

Як відомо, внаслідок ракетного удару ворога по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямку загинули 28 військових, ще 53 дістали поранення.

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Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.