Конгресмен-республіканець закликав Трампа передати Україні ППО і далекобійну зброю

Дон Бейкон заявив, що нинішня допомога США Україні є «занадто малою»

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав адміністрацію президента Дональда Трампа передати Україні більше далекобійної зброї та засобів протиповітряної оборони на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис конгресмена у соцмережі X.

Конгресмен порівняв обсяги допомоги Україні з боку нинішньої та попередньої адміністрацій США і заявив, що обидві робили недостатньо.

The Trump Administration is doing way too little to help Ukraine. We should be sending more long-range precision weapons and more air defenses. The Biden Administration would send too little, too late. But, that was better than now. https://t.co/J93haMS3YX — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) January 21, 2026

«Адміністрація Трампа робить занадто мало, щоб допомогти Україні. Ми повинні надсилати більше високоточної зброї дальньої дії та більше засобів протиповітряної оборони», – написав Бейкон.

Він також розкритикував підхід адміністрації Джо Байдена. «Адміністрація Байдена надсилала занадто мало і занадто пізно. Але це було краще, ніж зараз», – зазначив конгресмен.

Свою заяву Бейкон опублікував у відповідь на допис платформи United24, в якому йшлося про те, що російська атака у ніч проти 20 січня залишила без опалення близько 4 тисяч житлових будинків у Києві.

