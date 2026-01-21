Головна Світ Політика
Конгресмен-республіканець закликав Трампа передати Україні ППО і далекобійну зброю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що Трамп робить замало для України
фото: yes

Дон Бейкон заявив, що нинішня допомога США Україні є «занадто малою»

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав адміністрацію президента Дональда Трампа передати Україні більше далекобійної зброї та засобів протиповітряної оборони на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис конгресмена у соцмережі X.

Конгресмен порівняв обсяги допомоги Україні з боку нинішньої та попередньої адміністрацій США і заявив, що обидві робили недостатньо.

«Адміністрація Трампа робить занадто мало, щоб допомогти Україні. Ми повинні надсилати більше високоточної зброї дальньої дії та більше засобів протиповітряної оборони», – написав Бейкон.

Він також розкритикував підхід адміністрації Джо Байдена. «Адміністрація Байдена надсилала занадто мало і занадто пізно. Але це було краще, ніж зараз», – зазначив конгресмен.

Свою заяву Бейкон опублікував у відповідь на допис платформи United24, в якому йшлося про те, що російська атака у ніч проти 20 січня залишила без опалення близько 4 тисяч житлових будинків у Києві.

Раніше губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що європейські уряди підлещуються до президента США Дональда Трампа замість того, щоб займати жорстку позицію у відносинах із Вашингтоном.

Крім того, сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін розкритикувала заяви Трампа щодо можливого контролю над Гренландією, зазначивши, що така риторика шкодить відносинам США із союзниками та посилює позиції Росії.

Теги: США військова допомога Україна

