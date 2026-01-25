Зеленський та Науседа домовилися про нову допомогу українській енергосистемі

Окремо лідери обговорили військову співпрацю

Сьогодні, 25 січня 2026 року, у межах візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Гітанасом Науседою. Ключовими темами перемовин стали термінова підтримка української енергосистеми після останніх атак, розширення військової співпраці через ініціативу PURL та деталі дипломатичного процесу в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Під час зустрічі з президентом Гітанасом Наусєдою передусім говорили про підтримку української енергосистеми. Росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів», – зазначив Зеленський.

🇱🇹🇺🇦Литва допоможе українським містам і громадам та передасть майже сотню генераторів, – Зеленський



🇱🇹🇺🇦Литва допоможе українським містам і громадам та передасть майже сотню генераторів, – Зеленський

Зеленський та Науседа обговорили військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і…

Президенти обговорили перехід до більш глибокої оборонної інтеграції.

«Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE», – розповів Зеленський.

За словами президента, він поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру – про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до столиці Литви. Мета візиту – участь в урочистостях до 163-ї річниці Січневого повстання (1863–1864 рр.), яке об’єднує український, польський та литовський народи у спільній історичній боротьбі проти імперського гніту Москви.

До слова, сьогодні, 25 січня 2026 року, президент України Володимир Зеленський відзначає свій 48-й день народження. Це вже п'ятий день народження, який глава держави відзначає в умовах повномасштабної війни.