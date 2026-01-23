Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи
Зеленський наголосив, що українська армія могла б стати основою майбутніх об’єднаних сил Європи
фото: Уніан

За словами Зеленського, Україна має найчисельнішу й найдосвідченішу армію в Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що об’єднані сили Європи можуть базуватися на українській армії. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

Президент наголосив, що нині Україна має найчисельнішу й найдосвідченішу армію в Європі, яка володіє реальним бойовим досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. Саме Збройні сили України, за його словами, здатні стати фундаментом для майбутніх об’єднаних сил Європи.

«Для цього потрібні юридичні, бюрократичні та фінансові кроки. Зараз у нас на це немає часу, бо ми повністю сфокусовані на фронті. Після завершення війни ми безумовно долучимося до цієї структури», – наголосив президент.

Президент зазначив, що вже зараз Європа може підготувати фінансову базу для збереження військового потенціалу. Він підкреслив, що частина військових захоче залишитися в армії й надалі, і важливо не втратити їхній бойовий досвід.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Давосі зазначив, що Україна готова допомогти європейським союзникам стати сильнішою, зокрема поділитися досвідом. Він наголосив, що Європі потрібно створити об'єднані збройні сили.

Читайте також:

Теги: Європа військові Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський пояснив механізм відбудови країни в межах майбутньої мирної угоди
За чий рахунок буде відбудова України. Зеленський пояснив, чому в мирній угоді нема слова «репарації»
24 грудня, 2025, 10:15
Одеса після атаки російських БпЛА у ніч на 28 грудня
Атака на Одесу, вибухи у РФ, Зеленський прибув до США: головне за ніч
28 грудня, 2025, 05:49
Трамп ухилився від прямої відповіді щодо дзвінка Путіну
Трамп відмовився сказати, чи дзвонив Путіну після захоплення танкера РФ
9 сiчня, 11:01
Глава держави вивів зі складу органу колишнього голову Держприкордонслужби
Зеленський змінив склад Ставки
9 сiчня, 19:04
Генштаб показав воїнів повітряного командування «Південь»
Генштаб показав, як українські бійці зустрічають Новий рік на фронті (фото)
31 грудня, 2025, 21:44
Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ
Зеленський повідомив про зміну очільника Держприкордонслужби
2 сiчня, 17:29

Політика

Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі
Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі
Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи
Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи
Що Україні приніс Давос? Президент назвав головні домовленості
Що Україні приніс Давос? Президент назвав головні домовленості
Зеленський розширив склад делегації України для переговорів: хто поїде в Абу-Дабі
Зеленський розширив склад делегації України для переговорів: хто поїде в Абу-Дабі
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року
Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua