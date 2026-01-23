Президент зробив заяву про участь ЗСУ в об’єднаних силах Європи

За словами Зеленського, Україна має найчисельнішу й найдосвідченішу армію в Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що об’єднані сили Європи можуть базуватися на українській армії. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

Президент наголосив, що нині Україна має найчисельнішу й найдосвідченішу армію в Європі, яка володіє реальним бойовим досвідом, здобутим під час повномасштабної війни. Саме Збройні сили України, за його словами, здатні стати фундаментом для майбутніх об’єднаних сил Європи.

«Для цього потрібні юридичні, бюрократичні та фінансові кроки. Зараз у нас на це немає часу, бо ми повністю сфокусовані на фронті. Після завершення війни ми безумовно долучимося до цієї структури», – наголосив президент.

Президент зазначив, що вже зараз Європа може підготувати фінансову базу для збереження військового потенціалу. Він підкреслив, що частина військових захоче залишитися в армії й надалі, і важливо не втратити їхній бойовий досвід.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Давосі зазначив, що Україна готова допомогти європейським союзникам стати сильнішою, зокрема поділитися досвідом. Він наголосив, що Європі потрібно створити об'єднані збройні сили.