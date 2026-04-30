Продовження воєнного стану і мобілізації. Зеленський підписав закони
Воєнний стан та мобілізація в Україні триватиме щонайменше три місяці
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198. Вони продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.
Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
Нагадаємо, 27 квітня президент Володимир Зеленський вкотре запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. 28 квітня український парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до щонайменше 2 серпня 2026 року.
Як відомо, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і мобілізація повинні були діяти до 4 травня 2026 року.
До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану.
