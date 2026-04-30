Продовження воєнного стану і мобілізації. Зеленський підписав закони

Глава держави в девʼятнадцяте продовжив дію особливого правового режиму від початку повномасштабної війни

Воєнний стан та мобілізація в Україні триватиме щонайменше три місяці

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198. Вони продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Нагадаємо, 27 квітня президент Володимир Зеленський вкотре запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. 28 квітня український парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до щонайменше 2 серпня 2026 року.

Як відомо, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і мобілізація повинні були діяти до 4 травня 2026 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану.