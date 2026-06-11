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Окупанти у Севастополі вирішили перейменувати ретрокінотеатр «Україна» (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Окупанти у Севастополі вирішили перейменувати ретрокінотеатр «Україна» (фото)
Кінотеатр у окупованому Севастополі до демонтажу назви
фото з відкритих джерел

Місцева влада вже демонтувала з кінотеатру напис «Україна»

Окупаційна влада Криму вирішила перейменувати ретрокінотеатр «Україна» у Севастополі. Так званий «губернатор» міста Михайло Развожаєв заявив про пошук нової назви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Таке рішення окупаційна адміністрація ухвалила після того, як Сили оборони України завдали успішного удару по будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854–1855 років». Саме в кінотеатрі «Україна» загарбники планували відкрити виставку робіт художника Франца Рубо, копія чийого полотна постраждала під час нещодавньої атаки безпілотників на музей.

«Ми прийняли ще одне важливе, глибоко символічне рішення. Кінотеатр на вулиці Леніна – це не просто будівля, це частина нашого Музею оборони Севастополя. І після тієї варварської атаки, яку ворог завдав по будівлі Панорами, цей кінотеатр більше не може носити назву «Україна» . Ми – люди дуже терплячі та толерантні. Ми до останнього намагаємося ставитися до всього по-людськи. Але є речі, які не прощаються. Залишати на фасаді музею ім'я держави, яка намагається знищити нашу історію та наших людей, – неможливо. Від сьогодні цього напису на будівлі більше немає», – написав Развожаєв.

Кінотеатр у окупованому Севастополі після демонтажу назви,11 червня 2026 року
Кінотеатр у окупованому Севастополі після демонтажу назви,11 червня 2026 року
фото: Telegram/Развожаєв

На тлі паніки, паливного колапсу та регулярних прильотів безпілотників, через які в місті масово скасовують публічні заходи та святкування Дня міста, колаборанти вирішили вкотре вдатись до інформаційного відволікання уваги. Нову назву для кінотеатру окупаційна влада наразі не оприлюднила.

Історія кінотеатру «Україна» у Севастополі охоплює понад сім десятиліть — від повоєнного відновлення міста до сучасної спроби окупаційної влади знищити його історичну ідентичність. Заклад відкрили у 1953 році під первинною назвою «Центральний», але згодом перейменували на «Україна». Після окупації Криму будівлю визнали пам’яткою архітектури й у 2016 році провели реконструкцію. Споруду передали Музею героїчної оборони Севастополя.

«Главком» писав, що в окупованому Севастополі масово скасовують публічні та масові заходи через гостру нестачу бензину, регулярні атаки безпілотників і ракетні обстріли. Зокрема, окупанти терміново скасували свято на Малаховому кургані, яке мало відбутися 14 червня до Дня Севастополя (243-річчя міста). У пресслужбі музею оборони Севастополя заявили, що рішення ухвалили заради «забезпечення безпеки», оскільки гарантувати її на тлі повітряних загроз неможливо.

Нагадаємо, що магістраль Р-280, яку російські війська називають маршрутом «Новоросія», перетворилася для окупантів на справжню «дорогу смерті». Ця найважливіша логістична артерія, що пролягає через окуповані території узбережжя Азовського моря і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем, Мелітополем та Кримом.

До слова, після початку масштабної паливної кризи в тимчасово окупованому Криму місцеве населення дедалі більше скаржиться на абсурдні умови отримання палива для автомобілів. Дефіцит та жорсткі обмеження призвели до того, що частина мешканців півострова вже збирає речі і намагається виїхати в напрямку Росії.  

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Теги: Севастополь влада Крим кіно Україна

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