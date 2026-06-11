Сирський пояснив, в чому Україна однозначно перемагає ворога

Головнокомандувач ЗСУ заявив про перевагу над ворогом в FPV-дронах

Розвиток безпілотних систем став ключовим чинником у досягненні переваги над російськими окупаційними військами. У глобальному змаганні інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається противнику, а на окремих ділянках фронту – помітно випереджає його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Олександра Сирського, Сили оборони України наразі впевнено переважають ворога у сегменті FPV-дронів у співвідношенні 1,5 до 1. Протягом останніх місяців цей розрив продовжує динамічно зростати на користь ЗСУ.

Масштаби роботи українських операторів у травні виглядають приголомшливо:

180 тис. цілей: саме таку кількість верифікованих об'єктів ворога уразили підрозділи безпілотних систем за місяць, що на 12,7% більше, ніж у квітні.

4 тис. «Шахедів»: українські дронщики знешкодили та перехопили на 27% більше російських безпілотників-камікадзе порівняно з попереднім місяцем.

10 тис. позицій: ліквідовано тисячі точок базування та розміщення операторів ворожих БпЛА.

Від початку 2026 року українські оператори дронів самостійно знешкодили на 12,5 тис. російських окупантів більше, ніж уся Російська Федерація спромоглася мобілізувати та залучити до своїх збройних сил за цей самий період.

Особливого значення на сучасному полі бою набувають наземні роботизовані комплекси (НРК). Вони дедалі активніше перебирають на себе виконання завдань у найнебезпечніших районах, зберігаючи життя українських піхотинців. Значна частина фронтової логістики – доставка боєприпасів, провізії, евакуація поранених під вогнем – здійснюється саме за допомогою НРК.

У травні наземні роботи виконали 12,5 тис. бойових завдань. Проте головком вказав на наявні труднощі в цьому сегменті.

«Водночас їхній потенціал значно більший. Ми могли б суттєво наростити масштаби застосування НРК, однак із початку року стикаємося з проблемами забезпечення та постачання цих систем», – наголосив Олександр Сирський.

Під час наради військове керівництво окремо проаналізувало виконання програми ураження противника на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike (від 20 до 200 км позаду лінії фронту). За цим напрямком фіксується стійка позитивна динаміка.

Лише за травень Сили оборони здійснили майже 2 тис. успішних уражень засобами Middle Strike. Серед ліквідованого: 414 ворожих штабів, пунктів управління, великих районів зосередження живої сили та техніки. Таке масове нищення тилів ворога стало можливим завдяки створенню у військових корпусах спеціальних координаційних центрів, що суттєво покращило взаємодію між підрозділами.

Попри те, що ворог активно копіює українські управлінські та технологічні рішення, дані воєнної розвідки свідчать про серйозний системний збій у РФ. Російська Федерація стикається із жорстким дефіцитом кадрів для комплектування своїх підрозділів безпілотних систем.

Від початку року до таких підрозділів за контрактом у РФ вдалося залучити лише 14,5 тис. осіб – а це всього близько 21% від затвердженого річного плану Кремля. Повністю провалилася й спроба окупантів масово і примусово залучити до цієї роботи студентів вищих навчальних закладів.

Головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді безпосередньо від представників бригад щодо практичного досвіду використання розвідувальних БпЛА та роботів типу «амфібія». Сирський закликав не заспокоюватися на досягнутому, покращувати якість підготовки фахівців та подякував воїнам Сил безпілотних систем за результативну роботу, яка тримає оборону держави.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії ЗСУ до 2030 року.