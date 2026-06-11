Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський пояснив, в чому Україна однозначно перемагає ворога

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Сирський пояснив, в чому Україна однозначно перемагає ворога
Розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги над російським агресором
фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ заявив про перевагу над ворогом в FPV-дронах

Розвиток безпілотних систем став ключовим чинником у досягненні переваги над російськими окупаційними військами. У глобальному змаганні інновацій та виробничих спроможностей Україна щонайменше не поступається противнику, а на окремих ділянках фронту – помітно випереджає його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами Олександра Сирського, Сили оборони України наразі впевнено переважають ворога у сегменті FPV-дронів у співвідношенні 1,5 до 1. Протягом останніх місяців цей розрив продовжує динамічно зростати на користь ЗСУ.

Масштаби роботи українських операторів у травні виглядають приголомшливо:

  • 180 тис. цілей: саме таку кількість верифікованих об'єктів ворога уразили підрозділи безпілотних систем за місяць, що на 12,7% більше, ніж у квітні.
  • 4 тис. «Шахедів»: українські дронщики знешкодили та перехопили на 27% більше російських безпілотників-камікадзе порівняно з попереднім місяцем.
  • 10 тис.  позицій: ліквідовано тисячі точок базування та розміщення операторів ворожих БпЛА.

Від початку 2026 року українські оператори дронів самостійно знешкодили на 12,5 тис. російських окупантів більше, ніж уся Російська Федерація спромоглася мобілізувати та залучити до своїх збройних сил за цей самий період.

Особливого значення на сучасному полі бою набувають наземні роботизовані комплекси (НРК). Вони дедалі активніше перебирають на себе виконання завдань у найнебезпечніших районах, зберігаючи життя українських піхотинців. Значна частина фронтової логістики – доставка боєприпасів, провізії, евакуація поранених під вогнем – здійснюється саме за допомогою НРК.

У травні наземні роботи виконали 12,5 тис. бойових завдань. Проте головком вказав на наявні труднощі в цьому сегменті.

«Водночас їхній потенціал значно більший. Ми могли б суттєво наростити масштаби застосування НРК, однак із початку року стикаємося з проблемами забезпечення та постачання цих систем», – наголосив Олександр Сирський.

Під час наради військове керівництво окремо проаналізувало виконання програми ураження противника на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike (від 20 до 200 км позаду лінії фронту). За цим напрямком фіксується стійка позитивна динаміка.

Лише за травень Сили оборони здійснили майже 2 тис. успішних уражень засобами Middle Strike. Серед ліквідованого: 414 ворожих штабів, пунктів управління, великих районів зосередження живої сили та техніки. Таке масове нищення тилів ворога стало можливим завдяки створенню у військових корпусах спеціальних координаційних центрів, що суттєво покращило взаємодію між підрозділами.

Попри те, що ворог активно копіює українські управлінські та технологічні рішення, дані воєнної розвідки свідчать про серйозний системний збій у РФ. Російська Федерація стикається із жорстким дефіцитом кадрів для комплектування своїх підрозділів безпілотних систем.

Від початку року до таких підрозділів за контрактом у РФ вдалося залучити лише 14,5 тис. осіб – а це всього близько 21% від затвердженого річного плану Кремля. Повністю провалилася й спроба окупантів масово і примусово залучити до цієї роботи студентів вищих навчальних закладів.

Головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді безпосередньо від представників бригад щодо практичного досвіду використання розвідувальних БпЛА та роботів типу «амфібія». Сирський закликав не заспокоюватися на досягнутому, покращувати якість підготовки фахівців та подякував воїнам Сил безпілотних систем за результативну роботу, яка тримає оборону держави.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії ЗСУ до 2030 року. 

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Олександр Сирський дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін отримав те, на що вже не розраховував
Путін отримав те, на що вже не розраховував
8 червня, 13:08
Українські дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах
США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів
12 травня, 18:10
Райт: Іран лякаюче близький до створення ядерної зброї
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29
Алдо Апач наголосив, що наразі ніхто не може назвати точних термінів закінчення бойових
Командир елітного штурмового підрозділу розповів, що вважатиме перемогою України
23 травня, 17:15
Сергій Простаков, ліворуч, та Василь Чучупак, обидва з бойового підрозділу «Гонор», у магазині «Мохаве» в Києві, де продаються їхні нашивки, сорочки та інші товари
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
29 травня, 05:50
Російські війська почали втрачати раніше захоплені рубежі
Окупанти почали відступати на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Військовий пояснив новий план РФ
27 травня, 10:34
Фредеріксен упевнена: те, що стримує Росію зараз – це втрати на полях України
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча
31 травня, 07:55
Російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у місті Галац
Падіння дрона на багатоповерхівку в Румунії: МЗС повідомило про поранених
29 травня, 08:49
Зеленський: Росія втрачає до 35 тисяч військових щомісяця
Зеленський оцінив результати російського наступу у травні
3 червня, 19:54

Події в Україні

Сирський пояснив, в чому Україна однозначно перемагає ворога
Сирський пояснив, в чому Україна однозначно перемагає ворога
На Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які штучно завищували кількість мобілізованих у звітах
На Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які штучно завищували кількість мобілізованих у звітах
На Хмельниччині у ставку потонули жінка та її 11-річна онучка
На Хмельниччині у ставку потонули жінка та її 11-річна онучка
Українські дрони зробили «дорогу смерті» з головної траси до Криму
Українські дрони зробили «дорогу смерті» з головної траси до Криму
«Навіщо взагалі потрібен Крим?»: люди тікають з півострова через паливну кризу
«Навіщо взагалі потрібен Крим?»: люди тікають з півострова через паливну кризу
Частина України зникне під водою до кінця століття? Дані дослідження
Частина України зникне під водою до кінця століття? Дані дослідження

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua