На ЗАЕС стався 19-й блекаут від початку повномасштабної війни

МАГАТЕ попередило про загрозу ядерній безпеці після нового блекауту на ЗАЕС

ЗАЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на дизель-генератори

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стався вже 19-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Станція втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на аварійні дизель-генератори. Про це повідомляє МАГАТЕ, пише «Главком».

За даними агентства, близько 21:00 10 червня ЗАЕС втратила останню резервну лінію електропередачі напругою 330 кВ «Феросплавна-1» після атаки на електропідстанцію на іншому березі Дніпра.

Наразі для забезпечення охолодження шести зупинених реакторів та підтримання інших критично важливих функцій ядерної безпеки станція використовує аварійні дизельні генератори.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що новий інцидент вкотре демонструє вразливість енергопостачання найбільшої атомної електростанції Європи.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.

Варто зазначити, що у 12 пункті мирної угоди про завершення війни йшлося про пропозицію США щодо подальшої експлуатації Запорізької атомної електростанції. Згідно з цією ініціативою, ЗАЕС має працювати у форматі спільного управління за участі України, США та РФ.

Як повідомлялося, місії Міжнародного агентства з атомної енергії було розширено ще на дві важливі для АЕС електропідстанції в Україні. Рішення було ухвалено через нестабільність енергомережі та російські обстріли, що створюють ризик для ядерної безпеки.