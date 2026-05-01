Удар по Тернополю: десяток постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

glavcom.ua
1 травня 2026 року Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників
фото: Нацполіція

Унаслідок обстрілу зафіксовано влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти міста

Російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. На місто було понад 50 «шахедів», пролунало  понад два десятки вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала

За словами мера міста, внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.

«Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає», – повідомив він.

Як зазначив Надал, частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням. «У місті можуть бути небезпечні уламки. Не наближайтеся до них і не торкайтеся. Батьки – попередьте дітей: жодних знахідок не брати в руки. Якщо побачили підозрілий предмет – телефонуйте 101», – пояснив мер.

На місці атаки працюють поліцейські та рятувальники
фото: Нацполіція

Тим часом керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив, що із зони ураження було евакуйовано 39 людей.

«На місцях влучань працюють поліцейські, патрульні, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та медики. Рятувальники ліквідовують пожежі, медики надають допомогу, правоохоронці фіксують кожен наслідок атаки», – каже він.

Нагадаємо, удень 1 травня Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників: у місті пролунала серія вибухів, небо затягло димом, у частині кварталів зникло електропостачання.

Перші вибухи пролунали близько 13:10. Безпілотники рухались транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дрони взяли курс на Тернопіль. Місцеві жителі повідомляли, що «шахеди» пролітали просто над дахами будинків.

Міська рада тимчасово зупинила рух громадського транспорту: водії довозили пасажирів до найближчих зупинок, після чого всіх просили негайно перейти до укриттів.

Як відомо, уночі окупанти вдарили по Україні 210 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та «Італмас». Станом на ранок ППО збила 190 із них, проте зафіксовано влучання на 14 локаціях у різних частинах країни. Вдень атаки тривали – дрони пройшли через Хмельниччину і накрили захід країни.

До слова, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада 2025 року. Внаслідок обстрілу загинуло багато людей, зокрема діти.

Читайте також:

Будинок Даші Євтух знаходиться в аварійному стані
У будинок зірки «МастерШеф» Даші Євтух влучив шахед: вона показала кадри зруйнованої оселі
2 квiтня, 12:05
Пожежі спалахнули на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях
Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру
8 квiтня, 08:00
Одеська область залишається однією з постійних цілей російських атак
Окупанти обстріляли Одещину: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
9 квiтня, 07:50
Завдяки роботі протиповітряної оборони вдалося зберегти критичну інфраструктуру
Дрони РФ атакували Київщину, є пошкодження у Білій Церкві та Обухівському районі
15 квiтня, 10:39
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі
14 квiтня, 22:58
Наслідки дронової атаки у Подольському районі Києва
Обстріл столиці 16 квітня: поліція оприлюднила кадри з місць влучань
16 квiтня, 08:46
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
19 квiтня, 08:29
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
28 квiтня, 14:25
Окупанти атакували Одесу, видніється пожежа
Окупанти вдарили по Одесі: палає багатоповерхівка
Сьогодні, 04:25

Події в Україні

Основні ремонтні роботи на міжнародних автошляхах завершено – Мінрозвитку
Основні ремонтні роботи на міжнародних автошляхах завершено – Мінрозвитку
Удар по Тернополю: десяток постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
Удар по Тернополю: десяток постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
Українські бійці уразили рідкісну установку ворога (відео)
Українські бійці уразили рідкісну установку ворога (відео)
Десантники зірвали чергову спробу ворога пролізти через газову трубу до позицій ЗСУ (відео)
Десантники зірвали чергову спробу ворога пролізти через газову трубу до позицій ЗСУ (відео)
Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла
Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла
Атака на Тернопіль: віряни у церкві причащаються під час повітряної тривоги (відео)
Атака на Тернопіль: віряни у церкві причащаються під час повітряної тривоги (відео)

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
