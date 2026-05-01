Удар по Тернополю: десяток постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

Унаслідок обстрілу зафіксовано влучання у промислові та інфраструктурні об’єкти міста

Російські загарбники масовано атакували Тернопіль ударними безпілотниками. На місто було понад 50 «шахедів», пролунало понад два десятки вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала.

За словами мера міста, внаслідок атаки є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.

Серед поранених є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога.

«Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає», – повідомив він.

Як зазначив Надал, частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням. «У місті можуть бути небезпечні уламки. Не наближайтеся до них і не торкайтеся. Батьки – попередьте дітей: жодних знахідок не брати в руки. Якщо побачили підозрілий предмет – телефонуйте 101», – пояснив мер.

На місці атаки працюють поліцейські та рятувальники фото: Нацполіція

Тим часом керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив, що із зони ураження було евакуйовано 39 людей.

«На місцях влучань працюють поліцейські, патрульні, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та медики. Рятувальники ліквідовують пожежі, медики надають допомогу, правоохоронці фіксують кожен наслідок атаки», – каже він.

Перші вибухи пролунали близько 13:10. Безпілотники рухались транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дрони взяли курс на Тернопіль. Місцеві жителі повідомляли, що «шахеди» пролітали просто над дахами будинків.

Міська рада тимчасово зупинила рух громадського транспорту: водії довозили пасажирів до найближчих зупинок, після чого всіх просили негайно перейти до укриттів.

Як відомо, уночі окупанти вдарили по Україні 210 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та «Італмас». Станом на ранок ППО збила 190 із них, проте зафіксовано влучання на 14 локаціях у різних частинах країни. Вдень атаки тривали – дрони пройшли через Хмельниччину і накрили захід країни.

До слова, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада 2025 року. Внаслідок обстрілу загинуло багато людей, зокрема діти.