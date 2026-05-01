Зеленський їде до Вірменії: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський їде до Вірменії: названо дату
фото: Офіс президента

Глава держави візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Єревану в понеділок, 4 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, якого цитують вірменські ЗМІ.

Як повідомляється, візит українського лідера розглядається як частина міжнародних дипломатичних контактів. Пашинян зазначив, що Вірменія очікує усіх членів Європейської політичної спільноти, зокрема президента України. У Єревані відбудеться саміт Європейської політичної спільноти.

Європейська політична спільнота (ЄПС) це платформа для політичної координації, що об'єднує 27 країн-членів ЄС та понад 17 країн-сусідів (всього близько 47-50 лідерів), включаючи Україну, Велику Британію, Туреччину, країни Західних Балкан, Південного Кавказу та Молдову. Спільнота створена для діалогу щодо безпеки та стабільності.

Нагадаємо, Вірменія стоїть на порозі історичної економічної трансформації, яка може кардинально послабити її багаторічну залежність від Росії. Під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Єревана було погоджено інвестиційний пакет, що становить майже половину річного ВВП країни.

Головною подією візиту стало підписання угоди про партнерство в галузі цивільної ядерної енергетики вартістю до $9 млрд. Цей проєкт дозволить американським компаніям постачати атомні технології для заміни радянської АЕС «Мецамор», яка зараз забезпечує 40% потреб країни та повністю залежить від російського «Росатома».

Паралельно США планують інвестувати $4 млрд у розвиток сфери штучного інтелекту. Спільний проєкт компаній Firebird Inc. та Nvidia Corp. передбачає створення потужної обчислювальної бази, що перетворить Вірменію на глобальний експортний хаб ШІ-технологій.

До слова, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що його країна не є союзницею Росії у війні проти України. Через агресію РФ вірмени відчувають занепокоєння.

Зеленський їде до Вірменії: названо дату
Зеленський їде до Вірменії: названо дату
Демобілізація, виплати та нові контракти. Президент заявив про початок армійської реформи
Демобілізація, виплати та нові контракти. Президент заявив про початок армійської реформи
Удари по НПЗ. Зеленський розповів, скільки грошей втратила Росія від початку року
Удари по НПЗ. Зеленський розповів, скільки грошей втратила Росія від початку року
МАГАТЕ направило нову місію на українські електричні підстанції
МАГАТЕ направило нову місію на українські електричні підстанції
Вступ до ЄС у 2027 році: віцепрем'єр розповів, скільки вимог залишилося виконати Україні
Вступ до ЄС у 2027 році: віцепрем’єр розповів, скільки вимог залишилося виконати Україні
Закон про зброю для цивільних. Голова МВС відзвітував про експертні консультації
Закон про зброю для цивільних. Голова МВС відзвітував про експертні консультації

