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Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6356 дронів-камікадзе та здійснив 2545 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 червня станом на 22:00 відбулося 199 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 46 окупантів, ще 11 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, дві артилерійські системи, дев’ять укриттів особового складу. Знищено або подавлено 305 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони у бік населеного пункту Богуславка.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 16 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбивали сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Закітного.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. Ще два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну ворожу атаку у районі Вороного.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки.

Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1569-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ЗСУ окупанти

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