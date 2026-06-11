Лінія фронту станом на 11 червня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6356 дронів-камікадзе та здійснив 2545 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 червня станом на 22:00 відбулося 199 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 46 окупантів, ще 11 – поранено, знищено дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, дві артилерійські системи, дев’ять укриттів особового складу. Знищено або подавлено 305 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони у бік населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 16 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбивали сім спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка. Ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну ворожу атаку у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки.

Нагадаємо, триває 1569-й день повномасштабної війни в Україні.