Зеленський анонсував кадрові зміни в МЗС та посольствах

Президент після зустріч із Сибігою: «Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі»

За словами глави держави, Україні потрібні «хороші дипломатичні результати травня»

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодили кадрові зміни у структурі МЗС України та в посольському корпусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами очільника України, Сибіга доповів йому про роботу для синхронізації санкцій – українських у юрисдикціях партнерів і партнерських у нашій юрисдикції.

«Зокрема, більш системно працюємо по тіньовому зерновому флоту Росії – по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було вкрадене на тимчасово окупованій території України. Цими днями був гострий ізраїльський трек по такому вкраденому зерну, і наші дипломати та Офіс генерального прокурора включились у відповідну роботу. Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту», – каже він.

Крім того, йшлося й про пріоритети України на європейському напрямку. За словами президента, потрібні «хороші дипломатичні результати травня».

«Погодили й вирішення деяких кадрових питань у структурі МЗС України та в нашому посольському корпусі. Визначили й позиції щодо голосувань у міжнародних організаціях в інтересах миру та України», – каже він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що українські посли за кордоном мають відходити від бюрократичних звітів і демонструвати конкретні результати, які можна виміряти.

До слова, Міністерство закордонних справ України вручило послу Ізраїлю Міхаелю Бродському ноту протесту. Причиною цьому стало надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України.