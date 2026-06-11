Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ

Атака на Афіпський НПЗ на Кубані

Українські військові уразили НПЗ на Кубані та об'єкти БпЛА в окупованому Криму

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, об'єкти виробництва дронів та пункти управління окупантів. Про це повідомляє Генштаб, пише «Главком».

Підрозділи Сил оборони України протягом 10 червня та в ніч на 11 червня завдали ударів по низці військових, логістичних і промислових об'єктів російських військ на території РФ та тимчасово окупованих територіях України

За даними військових, у Краснодарському краї РФ було уражено Афіпський нафтопереробний завод. У Генштабі заявили про підтверджене влучання та пожежу на території підприємства.

«Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік», – зазначили у Генштабі.

Крім того, на тимчасово окупованій території Криму українські військові уразили об'єкт у Севастополі, який, за даними Генштабу, використовувався для виробництва, спорядження та підготовки морських безекіпажних катерів.

Також повідомляється про ураження складу зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Григорівки в окупованому Криму.

Окрім цього, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління російських військ у районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська. За інформацією Генштабу, окремо було уражено пункт управління безпілотниками противника поблизу Новоандріївки на Донеччині.

Також під удар потрапив район зосередження підрозділу БпЛА окупантів біля Довжанська на Луганщині та майстерня з виробництва й ремонту безпілотників у районі Авдіївки Донецької області.

«Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України», – йдеться у повідомленні.

Чому завод важливий для РФ?

Афіпський НПЗ – це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у селищі Афіпський Краснодарського краю, приблизно за 20 км від Краснодара. Підприємство входить до групи «Сафмар» російського бізнесмена Михайла Гуцерієва.

Завод переробляє близько 6,25 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, розташування заводу в Краснодарському краї робить його ключовим логістичним вузлом постачання палива для військової техніки РФ. Генштаб ЗСУ неодноразово підтверджував, що завод «задіяний у забезпеченні окупаційної армії».

Хронологія ударів

Попередня атака на завод сталася в ніч на 14 березня, коли безпілотники влучили в установку первинної переробки нафти АТ-22/4 – один із ключових елементів виробничого процесу підприємства. За оцінками аналітиків, від початку повномасштабної війни завод пережив щонайменше 12 атак.

Разом з Ільським і Туапсинським НПЗ у Краснодарському краї він входить до трійки російських нафтопереробних підприємств, які найчастіше ставали цілями ударів.

Нагадаємо, Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії опинився під ударом безпілотників. Місцеві жителі зафіксували пожежу на території підприємства та повідомляли про серію сильних вибухів.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод «Роснєфті» у Самарі зупинив переробку нафти після атаки безпілотників у ніч на 10 червня. Підприємство виробляє авіапаливо, дизель і бензин, що йдуть зокрема на потреби російської армії.