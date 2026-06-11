На Тернопільщині викрито керівників ТЦК, які штучно завищували кількість мобілізованих у звітах

Посадовці повторно реєстрували дані вже призваних громадян, аби створити ілюзію виконання мобілізаційного плану

Силовики викрили трьох керівників районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які займалися системною фальсифікацією показників мобілізації у західному регіоні країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як свідчать матеріали кримінального провадження, затримані посадовці розробили просту, але протиправну схему для покращення власної статистики. Вони регулярно вносили завідомо неправдиві дані до спеціалізованого електронного реєстру мобілізованих.

Для реалізації цього плану фігуранти використовували персональні дані тих громадян, які вже були раніше призвані та наразі проходять службу в лавах Збройних Сил України. Військкоми повторно реєстрували їх у системі, подаючи документи так, ніби це абсолютно нове поповнення армії. Завдяки таким маніпуляціям керівники ТЦК створювали ідеальну видимість виконання мобілізаційних планів перед вищим командуванням.

фото: СБУ

Протиправну діяльність військових чиновників документували протягом тривалого часу. Слідством чітко зафіксовано, що лише на одному з етапів цієї махінації зловмисники встигли сфальсифікувати анкетні дані на понад 70 вигаданих «нових» призовників.

Наразі усім трьом керівникам районних ТЦК повідомлено про підозру. Спільними рішеннями командування та слідчих органів усіх фігурантів невідкладно відсторонено від виконання службових обов’язків. Слідчі дії продовжуються, наразі встановлюються інші можливі епізоди фальсифікацій та перевіряється ймовірне залучення підлеглих до цієї схеми.

Дії посадовців кваліфіковано за чч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або мережах електрозв'язку, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

У разі доведення вини в суді, фігурантам загрожує покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 червня працівники Державного бюро розслідувань проводять невідкладні слідчі дії стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, інформує «Главком» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що на виїзді з Києва на блокпосту Одеської траси правоохоронці зупинили позашляховик BMW. Одним із пасажирів, із яким спілкуються правоохоронці, є екскерівник Одеського військкомата Борисов.