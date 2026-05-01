Головна Країна Політика
search button user button menu button

Удари по НПЗ. Зеленський розповів, скільки грошей втратила Росія від початку року

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
скриншот з відео Володимира Зеленського

За словами президента, у квітні «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень

Від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як зазначив глава держави, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

«Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи», – пояснив Зеленський.

Очільник України наголосив, що Москва втрачає мільярди доларів лише через українські удари по нафтопереробних заводах та дотичній до них інфраструктурі.

«За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше $7 млрд тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями», – каже він.

Президент наголосив, що Україна «масштабуватиме напрямок наших далекобійних систем». За його словами, для цього вже готуються відповідні рішення.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

Теги: росія нафта Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua