Удари по НПЗ. Зеленський розповів, скільки грошей втратила Росія від початку року

За словами президента, у квітні «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень

Від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як зазначив глава держави, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

«Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи», – пояснив Зеленський.

Очільник України наголосив, що Москва втрачає мільярди доларів лише через українські удари по нафтопереробних заводах та дотичній до них інфраструктурі.

«За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше $7 млрд тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями», – каже він.

Президент наголосив, що Україна «масштабуватиме напрямок наших далекобійних систем». За його словами, для цього вже готуються відповідні рішення.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.