Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським: що відомо

glavcom.ua
Максим Бурич
Бабіш:«Важливо, щоб ми зустрілися»
Зустріч планується на саміті в Єревані

У неділю, 3 травня, на полях саміту Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії відбудеться важлива дипломатична подія. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш проведе особисті переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iDnes.cz.

Для Андрея Бабіша це будуть перші очні переговори з українським президентом з моменту його вступу на посаду прем’єр-міністра Чехії. Попри те, що чеський лідер не розкрив конкретних тем майбутньої розмови, він підкреслив стратегічну важливість цього контакту.

«Важливо, щоб ми зустрілися», – лаконічно зазначив Бабіш у коментарі чеським ЗМІ.

При цьому він заявив, що не планує відвідувати Україну. Однак додав, що в майбутньому може зустрітися із Зеленським ще раз на конференції в Польщі, яка буде присвячена відновленню України.

Також в Єревані Бабіш планує зустрічі з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, премʼєром Сербії Джуром Мацуто та президенткою Молдови Майєю Санду.

До слова, Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до цієї ініціативи. Сибіга висловив сподівання, що інші країни «наслідуватимуть цей приклад».

