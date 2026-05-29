Росія висунула нові претензії до участі ЄС у мирних переговорах

Єгор Голівець
Кремль відмовив Євросоюзу в ролі мирного посередника
фото: росЗМІ
У Кремлі заявили, що Брюссель нібито втратив право на роль нейтрального посередника

Росія фактично відкинула можливість участі Європейського Союзу як посередника в переговорах щодо завершення війни проти України, заявивши, що Брюссель є стороною конфлікту і не може претендувати на роль нейтрального посередника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков. «ЄС є стороною конфлікту і не може виступати посередником у переговорах із Києвом», – сказав він.

Таким чином Москва фактично відкинула можливість залучення Європейського Союзу до переговорного процесу як незалежного учасника.

Крім того, Пєсков поклав відповідальність за погіршення відносин між Росією та ЄС на Брюссель. За його словами, повна відмова від діалогу з Росією стала «найбільшою помилкою Брюсселя» та нібито призвела до дипломатичного глухого кута у відносинах між сторонами.

Раніше у Європейському Союзі активно обговорювали можливість призначення спеціального представника для потенційних переговорів із Росією щодо завершення війни в Україні. Серед можливих кандидатів у ЗМІ називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрезидента Європейського центрального банку Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба.

Водночас країни ЄС не дійшли єдиної позиції щодо такої ініціативи. Частина держав вважає призначення окремого переговірника передчасним і розцінює його як можливу поступку Кремлю. Інші країни, навпаки, вважають такий крок необхідним на тлі поступового зменшення ролі США як головного посередника у переговорах щодо війни.

Крім того, Європейський Союз раніше заявив, що не розглядає Білорусь як потенційного посередника у мирному процесі. У Брюсселі наголосили, що режим Олександра Лукашенка підтримує російську агресію проти України, тому не може претендувати на статус нейтральної сторони у можливих переговорах.

