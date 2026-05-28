Каллас пояснила, чому ЄС не може бути посередником у переговорах між Україною та РФ

Посадовиця зазначила, що Європейський Союз не хоче бути посередником, а також не намагатиметься замінити США в мирному процесі

За словами високої представниці ЄС, Європа ніколи не буде нейтральною, оскільки перебуває на боці України

Європейський Союз не може виступати «нейтральним посередником» на ймовірних мирних переговорах між Україною та Росією, оскільки відкрито підтримує Україну та захищає власні безпекові інтереси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу європейської дипломатії Каю Каллас.

«Ми також повинні допомогти їм у цих переговорах, але ми не можемо бути посередниками насправді, тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України. Тому що Україна також знаходиться в Європі… Ми не можемо бути посередниками, ми не можемо бути нейтральними, ставлячись до них рівноправно. Ми явно на боці України», – каже вона.

Дипломатка наголосила, що переговори про завершення війни мають відбуватися безпосередньо між Україною та Росією.

«Дуже важливо, щоб ми закликали Україну та Росію до діалогу, адже існує безліч питань, які можуть вирішити лише вони самі, і ніхто інший. Можливо, є країни, які займаються човниковою дипломатією, але зрештою саме вони повинні сісти за стіл переговорів. Щоб обговорити ці питання, які можуть вирішити лише вони», – зазначила Каллас, коментуючи дипломатичні зусилля США для припинення війни.

Як повідомлялося, Європейський Союз відклав призначення спеціального представника для можливих переговорів із агресором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні. За словами джерел DPA, таке рішення підтримують глава європейської дипломатії Кая Каллас та провідні країни Євросоюзу, зокрема Німеччина. Наразі передчасно визначати конкретного переговорника, адже спочатку ЄС хоче виробити спільну стратегію та зрозуміти, про що саме можна вести діалог із Росією.