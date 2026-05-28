Головна Світ Політика
search button user button menu button

Каллас пояснила, чому ЄС не може бути посередником у переговорах між Україною та РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Каллас пояснила, чому ЄС не може бути посередником у переговорах між Україною та РФ
Посадовиця зазначила, що Європейський Союз не хоче бути посередником, а також не намагатиметься замінити США в мирному процесі
фото: ЄС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За словами високої представниці ЄС, Європа ніколи не буде нейтральною, оскільки перебуває на боці України

Європейський Союз не може виступати «нейтральним посередником» на ймовірних мирних переговорах між Україною та Росією, оскільки відкрито підтримує Україну та захищає власні безпекові інтереси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу європейської дипломатії Каю Каллас.

«Ми також повинні допомогти їм у цих переговорах, але ми не можемо бути посередниками насправді, тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України. Тому що Україна також знаходиться в Європі… Ми не можемо бути посередниками, ми не можемо бути нейтральними, ставлячись до них рівноправно. Ми явно на боці України», – каже вона.

Дипломатка наголосила, що переговори про завершення війни мають відбуватися безпосередньо між Україною та Росією.

«Дуже важливо, щоб ми закликали Україну та Росію до діалогу, адже існує безліч питань, які можуть вирішити лише вони самі, і ніхто інший. Можливо, є країни, які займаються човниковою дипломатією, але зрештою саме вони повинні сісти за стіл переговорів. Щоб обговорити ці питання, які можуть вирішити лише вони», – зазначила Каллас, коментуючи дипломатичні зусилля США для припинення війни.

Як повідомлялося, Європейський Союз відклав призначення спеціального представника для можливих переговорів із агресором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні. За словами джерел DPA, таке рішення підтримують глава європейської дипломатії Кая Каллас та провідні країни Євросоюзу, зокрема Німеччина. Наразі передчасно визначати конкретного переговорника, адже спочатку ЄС хоче виробити спільну стратегію та зрозуміти, про що саме можна вести діалог із Росією.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз переговори Кая Каллас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку дії Ukraine Facility Україна отримала 26,8 млрд євро
Рада ЄС схвалила транш на 2,8 млрд євро за програмою Ukraine Facility
Сьогодні, 17:17
Глава держави 27 травня поспілкувався з очільницею Європейської комісії про вступ України в ЄС
Вступ до ЄС. Глава Єврокомісії заявила про важливі тижні для України
Сьогодні, 09:37
Сибіга зазначив, що сьогодні провів зустріч з новою міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан
Вступ України до ЄС. Сибіга заявив про усунення основної перешкоди для переговорів
22 травня, 16:05
Російський газ замінили поставки зі США та Норвегії
ЄС остаточно відмовився від газової залежності РФ
15 травня, 08:28
Зеленський обговорив із Коштою €90 млрд підтримки для України
Зеленський узгодив із Коштою кроки до членства України в ЄС
4 травня, 16:17
За словами очільника комітету Європарламенту, ЄС виконує свої зобов’язання в межах торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує
Європарламент відреагував на нові мита Трампа
1 травня, 21:32
Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр попередив, що Будапешт не поспішатиме з розблокуванням євроінтеграційного шляху України
Другий Орбан? Мадяр озвучив ультиматум Україні щодо початку переговорів з ЄС
30 квiтня, 13:39
Прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо втратив довіру від ЄС
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
30 квiтня, 08:38
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС спрямовує на посилення ВПК України
Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України
29 квiтня, 12:56

Політика

США та Іран домовилися про двомісячне перемир’я – Axios
США та Іран домовилися про двомісячне перемир’я – Axios
Каллас пояснила, чому ЄС не може бути посередником у переговорах між Україною та РФ
Каллас пояснила, чому ЄС не може бути посередником у переговорах між Україною та РФ
Сейм Латвії затвердив новий уряд
Сейм Латвії затвердив новий уряд
Поблизу Туреччини дрони атакували три танкери тіньового флоту РФ
Поблизу Туреччини дрони атакували три танкери тіньового флоту РФ
Коли Росія планує вдарити по Києву? Шойгу зробив заяву
Коли Росія планує вдарити по Києву? Шойгу зробив заяву
Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім
Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім

Новини

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua