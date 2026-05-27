Ексрозвідник Червінський подав позов проти СБУ та Малюка

Позивач пішов до суду захищати честь, гідність та ділову репутацію

Колишній розвідник полковник СБУ Роман Червінський вирішив судиться зі Службою безпеки України та її екскерівником Василем Малюком. Третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору у цій справі, вказано інформагентство «Інтерфакс-Україна».

Як стало відомо «Главкому», 25 травня Шевченківський районний суд Києва зареєстрував позов Червінського. Військовослужбовець пішов до суду захищати свою честь, гідність та ділову репутацію. Крім того, він просить Феміду визнати певну інформацію недостовірною та спростувати її. Також Червінський добивається відшкодування моральної компенсації, сума якої поки невідома.

«Главкому» вдалося дізнатися більше подробиць про суть претензій пана Червінського до СБУ та Василя Малюка. У середині квітня цього року ексрозвідник в інтерв’ю медіа проанонсував підготовку позову проти Малюка.

«Саме Малюк, я скажу так, надавав цій справі медійного ажіотажу і намагався передчасно зробити мене винним, обізвати мене дезертиром, що через мене загинули люди, що це встановлено слідством, що я винний в цьому, що я маю за це відповісти і так далі», – заявив Червінський.

У квітні 2023 року Малюк в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» зазначив, що Роман Червінський проходить підозрюваним у справі про обстріл росіянами аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області 23 липня 2022 року. За словами колишнього глави спецслужби, Червінський був дотичний до проведення спецоперації з викрадення російського літака влітку 2022 року, який мав сісти в аеродромі «Канатове».

Однак ця операція зірвалася. У результаті обстрілу окупантами цього аеродрому загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

«На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання», – так назвав Малюк Романа Червінського.

26 травня в інтерв’ю Роман Червінський зауважив, що у справі, яка стосується ракетного обстрілу аеродрому «Канатове», нині немає потерпілих від його дій.