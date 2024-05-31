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Варшава готова підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Варшава готова підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців
Сікорський повідомив, що Польща вигадали спосіб помогти ЗСУ
фото: з відкритих джерел

Радослав Сікорський: «Ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії»

Влада Польщі хоче підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають на території країни. Про це повідомив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО,  передає Wnp.pl.

«Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні», – заявив Сікорський.

Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються «справно», і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він нагадав, що Польща раніше пропонувала допомогти Україні з тим, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

Нагадаємо, Кабмін зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК.Як зазначається, українці призовного віку з 18 до 60 років мають протягом 60 днів уточнити персональні дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК) або через Центри адмінпослуг та електронний кабінет (додаток «Резерв+»). До 16 липня включно.

Таким чином, українські військовозобов'язані чоловіки та жінки (медики та фармацевти) за кордоном підлягають обліку на тих самих принципах, як і ті, хто перебуває в країні. «Військовий облік громадян України, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах», – йдеться у постанові.

Норма не застосовується до працівників дипломатичних установ.

Окрім того, призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, більше не знімаються з військового обліку в ТЦК.

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Теги: Польща мобілізація

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