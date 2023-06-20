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Уцілів портрет Шевченка: ЗСУ показали знакове фото у руїнах бібліотеки Благодатного

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уцілів портрет Шевченка: ЗСУ показали знакове фото у руїнах бібліотеки Благодатного
Уцілілий портрет Шевченка в зруйнованій бібліотеці
фото: Telegram

Біля зображення Кобзаря видніється невеликий український прапор

У мережі опублікували символічне фото, де зображений боєць ЗСУ на тлі обстріляної бібліотеки у звільненому Благодатному, де вціліла мало не одна річ – портрет українського пророка Тараса Шевченка. Про це написав український журналіст Юрій Бутусов у Telegram-каналі, опублікувавши фото.

На опублікованих знімках можна побачити, що під час окупації Благодатного руйнувань зазнала й місцева бібліотека. Там вибило вікна, на стінах з’явились дірки від обстрілів, а також обвалились полиці та розкидало книжки.

Однак серед цього майже неушкоджений лишився портрет Тараса Шевченка. Водночас біля нього видніється український прапор.

Уцілів портрет Шевченка: ЗСУ показали знакове фото у руїнах бібліотеки Благодатного фото 1
Уцілів портрет Шевченка: ЗСУ показали знакове фото у руїнах бібліотеки Благодатного фото 2

Нагадаємо, українські захисники повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне на Донеччині. Крім того, нашим воїнам вдалося взяти в полон окупантів. За їхніми словами, отримана від росіян інформація допоможе в подальшій деокупації українських територій.

Також українські воїни звільнили ще один населений пункт – Сторожове, що у Донецькій області. Операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь. Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та чотири військових взяли в полон.

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Теги: окупанти прапор військові бібліотека

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