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    Події в Україні

    Зеленський дав пораду найманцям, яких вербують на війну з Україною

    Росіянам приходять похоронки на тих, хто в нас в полоні - Зеленський дав пораду найманцям, яких вербують на війну з Україною
    Росіянам приходять похоронки на тих, хто в нас в полоні
    фото: Офіс президента

    «Ми щодня робимо меншою одну з найбільших армій світу»

    Україна має інформацію про те, що російські військові залучають найманців з інших країн, намагаються обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді. Однак це їм не допоможе, хоч у росіян ще є чисельність, техніка й резерв. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення до нації уночі 18 березня.

    «Зараз я попереджаю всіх, усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі. Це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке», – попередив Зеленський.

    Наші мужні захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог. І відповідають на кожну атаку. У полон взяті нові російські строковики.

    «Серед них є й ті, хто відмовляється повернутися в Росію. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі», – розповів президент.

    Як відомо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту.

    Нагадаємо, Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

    Також президент анонсував кредити для бізнесу під 0% і скорочення кількості дозволів для підприємців.

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    Теги: росія окупанти війна гроші полон військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський дав пораду найманцям, яких вербують на війну з Україною