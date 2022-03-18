Зеленський дав пораду найманцям, яких вербують на війну з Україною

Росіянам приходять похоронки на тих, хто в нас в полоні

«Ми щодня робимо меншою одну з найбільших армій світу»

Україна має інформацію про те, що російські військові залучають найманців з інших країн, намагаються обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді. Однак це їм не допоможе, хоч у росіян ще є чисельність, техніка й резерв. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення до нації уночі 18 березня.

«Зараз я попереджаю всіх, усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі. Це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке», – попередив Зеленський.

Наші мужні захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог. І відповідають на кожну атаку. У полон взяті нові російські строковики.

«Серед них є й ті, хто відмовляється повернутися в Росію. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі», – розповів президент.

Як відомо, окупанти набрали тисячу найманців для війни в Україні: свіжі дані з фронту.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до мешканців заблокованих і розбомблених міст (відео).

Також президент анонсував кредити для бізнесу під 0% і скорочення кількості дозволів для підприємців.

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