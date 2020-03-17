Уряд готується до запровадження надзвичайного стану в кількох областях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з депутатам від «Слуги народу»

Шмигаль заявив депутатам, що передасть відповідний проєкт про запровадження надзвичайного стану президенту Володимиру Зеленському

Кабінет міністрів готує перелік заходів, які передбачає запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах країни — йдеться про Чернівецьку та Житомирську області.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив депутатам від «Слуги народу» на засіданні фракції, розповів hromadske співрозмовник у владній партії.

За даними джерела, Шмигаль заявив депутатам, що передасть відповідний проєкт про запровадження надзвичайного стану президенту Володимиру Зеленському.

Сам Зеленський заявив депутатам «Слуги народу», що розглядає можливість запровадження надзвичайного стану у двох областях, де виявили коронавірус — Чернівецький та Житомирський.

Водночас президент не виключив, що надалі надзвичайний стан буле запроваджено і в інших регіонах країни.

Зазначимо, що фактично в той час, коли відбувалось засідання фракції «Слуга народу», МОЗ повідомив про два випадки інфікування коронавірусом у Києві, тобто, якщо Зеленський планує запровадити надзвичайний стан в областях, де виявили Covid-19, столиця має потрапити у цей список.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки зафіксовано у Києві.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.