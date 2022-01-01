Принц Вільям та герцогиня Кейт замилували мережу новорічною світлиною

Де святкували герцог і герцогиня Кембриджські – невідомо

Герцог і герцогиня Кембриджські привітали всіх з 2022-роком. Королівська пара опублікувала на своїй сторінці в Instagram офіційний знімок, а у підписі до нього йшлося:

«Вітаємо всіх із Новим роком!».

Де Кейт та Вільям разом із трьома дітьми зустрічали Новий рік, невідомо, мабуть у Норфолку, там же, де були і на Різдво. Кадр, яким пара поділився в блогу, був зроблений у день прем'єрного показу фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» в Лондоні.

Фото: tsn.ua

Тоді Кетрін захопила своїм розкішним виглядом у золотій сукні від Jenny Packham, розшитій лелітками та камінням, з глибоким V-подібним декольте.

Раніше британський принц Вільям і його дружина Кетрін засвітилися на дорогому автомобілі. На одному із заходів вони з’явилися на спортивному електрокарі Audi RS e-tron GT. У Британії такий автомобіль коштує більше 100 тис. фунтів. Це більше 4 млн грн.