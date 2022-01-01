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    Принц Вільям та герцогиня Кейт замилували мережу новорічною світлиною

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    Вільям та Кейт потішили шанувальників новим знімком - Принц Вільям та герцогиня Кейт замилували мережу новорічною світлиною
    Вільям та Кейт потішили шанувальників новим знімком
    фото: dukeandduchessofcambridge/Instagram

    Де святкували герцог і герцогиня Кембриджські – невідомо

    Герцог і герцогиня Кембриджські привітали всіх з 2022-роком. Королівська пара опублікувала на своїй сторінці в Instagram офіційний знімок, а у підписі до нього йшлося:

    «Вітаємо всіх із Новим роком!».

    Де Кейт та Вільям разом із трьома дітьми зустрічали Новий рік, невідомо, мабуть у Норфолку, там же, де були і на Різдво. Кадр, яким пара поділився в блогу, був зроблений у день прем'єрного показу фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» в Лондоні.

    Фото: tsn.ua
    Фото: tsn.ua

    Тоді Кетрін захопила своїм розкішним виглядом у золотій сукні від Jenny Packham, розшитій лелітками та камінням, з глибоким V-подібним декольте.

    Раніше британський принц Вільям і його дружина Кетрін засвітилися на дорогому автомобілі. На одному із заходів вони з’явилися на спортивному електрокарі Audi RS e-tron GT. У Британії такий автомобіль коштує більше 100 тис. фунтів. Це більше 4 млн грн.

    Теги: автомобіль дружина Instagram час Audi
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    Принц Вільям та герцогиня Кейт замилували мережу новорічною світлиною