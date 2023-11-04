Жахлива аварія у Криму: через зіткнення із військовим КАМАЗом загинуло п’ятеро людей
За попередніми даними, 35-річний водій КАМАЗа був тверезий
Троє дітей та дві вчительки загинули в ДТП із військовим КАМАЗом у Криму. Аварія, яка забрала життя п'ятьох людей, сталася на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь. Вантажівка лоб до лоба зіткнулася з «Хюндай Соляріс», пише російський Telegram-канал Baza.
У легковому авто перебувала 39-річна вчителька красноперекопської школи №5 Вікторія Л. з трьома своїми дітьми (дівчата 3, 6 та 8 років), а також її 20-річна знайома, педагогиня місцевого центру дитячої та юнацької творчості Євгенія С. Усі вони загинули до приїзду лікарів швидкої допомоги.
За попередніми даними, 35-річний водій КАМАЗа був тверезий. Кримінальну справу поки що не порушено, проте матеріали перевірки вже передано до військового слідчого відділу.
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