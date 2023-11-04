Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Жахлива аварія у Криму: через зіткнення із військовим КАМАЗом загинуло п’ятеро людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жахлива аварія у Криму: через зіткнення із військовим КАМАЗом загинуло п’ятеро людей
Аварія, яка забрала життя п'ятьох людей, сталася на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, 35-річний водій КАМАЗа був тверезий

Троє дітей та дві вчительки загинули в ДТП із військовим КАМАЗом у Криму. Аварія, яка забрала життя п'ятьох людей, сталася на трасі Красноперекопськ-Сімферополь неподалік села Ішунь. Вантажівка лоб до лоба зіткнулася з «Хюндай Соляріс», пише російський Telegram-канал Baza.

У легковому авто перебувала 39-річна вчителька красноперекопської школи №5 Вікторія Л. з трьома своїми дітьми (дівчата 3, 6 та 8 років), а також її 20-річна знайома, педагогиня місцевого центру дитячої та юнацької творчості Євгенія С. Усі вони загинули до приїзду лікарів швидкої допомоги.

За попередніми даними, 35-річний водій КАМАЗа був тверезий. Кримінальну справу поки що не порушено, проте матеріали перевірки вже передано до військового слідчого відділу.

Раніше народний депутат Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину. 

Також у центрі Одеси, в Сабанському провулку, машина марки Infiniti влетіла у вітрину ресторану. 

Крім того, неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району на автодорозі «Київ – Чоп» зіштовхнулися вантажівка та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення. Унаслідок аварії загинули двоє людей.

Теги: водій Сімферополь аварія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Моторошна аварія біля Венеції: МЗС підтвердило загибель п’ятьох українців
Моторошна аварія біля Венеції: МЗС підтвердило загибель п’ятьох українців
4 жовтня, 08:48
ДТП на трасі Київ – Чоп
Під Києвом сталася аварія: рух транспорту ускладнено (фото)
7 жовтня, 11:46
У напрямку Кривого Рогу було випущено ракети та «Шахеди»
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
21 жовтня, 07:00

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
Жахлива аварія у Криму: через зіткнення із військовим КАМАЗом загинуло п’ятеро людей
Жахлива аварія у Криму: через зіткнення із військовим КАМАЗом загинуло п’ятеро людей
У Керчі успішно уражено суднобудівний завод – ЗСУ
У Керчі успішно уражено суднобудівний завод – ЗСУ
Росія накрила дві області крилатими ракетами: Повітряні сили розповіли про знищені цілі
Росія накрила дві області крилатими ракетами: Повітряні сили розповіли про знищені цілі
Росіяни атакували Полтавщину ракетами, є жертви
Росіяни атакували Полтавщину ракетами, є жертви
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
14K
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
11K
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9794
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
8707
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години
7005
СБУ затримала на кордоні колаборантку, яка допомагала окупантам у Херсоні

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту