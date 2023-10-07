Під Києвом сталася аварія: рух транспорту ускладнено (фото)

Водіям варто перебудувати маршрут

На трасі Київ – Чоп, поблизу села Кам'янка Житомирського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Через це рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Про це повідомила Патрульна поліція Житомирської області.

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За даними правоохоронців, аварія сталася приблизно о 10 годині, на 145 км автодороги. Обійшлося без потерпілих.

«Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху, організували реверсний рух та займаються оформленням адміністративних матеріалів», – йдеться в повідомленні.

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Водіїв закликають планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та зважати на погодні умови.

ДТП на трасі Київ – Чоп фото: Патрульна поліція Житомирської області

Нагадаємо, що поблизу Венеції туристичний автобус злетів з естакади та загорівся. У результаті аварії загинула 21 особа. Серед жертв – дев’ять українців.