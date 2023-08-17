Обстріл Донеччини та атака на Дніпропетровщину: яка ситуація в регіонах

Окупанти за добу 18 разів обстріляли місцевих жителів Донеччини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

Ворог здійснив п’ять обстрілів (66 вибухів), застосував міномети та артилерію. Обстріли по Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку – чотири ворожі мінометні обстріли прикордоння (55 вибухів). Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська та Хотінська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 244 вибухів з мінометів, артилерії, гранатометів, танкові обстріли. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська, Миколаївська громади.

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Дніпропетровщина

За добу по області – один загиблий та шестеро поранених внаслідок ворожої атаки на Межівську громаду Синельниківського району. Понівечені 49 приватних осель. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад. Неспокійно було і на Нікопольщині. По району ворог бив тричі. З важкої артилерії обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Постраждав 63-річний чоловік. Отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. У стані середньої тяжкості його госпіталізували. Пошкоджені кафе, 14 житлових будинків, вісім господарських споруд, авто, п'ять ліній електропередач, 40 сонячних панелей.

Під ранок ворог атакував область ракетами: Новомосковський район. На щастя, без постраждалих. Без світла залишилися 10 тис людей в двох населених пунктах; проблему вже усунули, домівки заживили. Інші наслідки атаки нині уточнюються.

Запорізька область

За минулу добу ворог завдав 80 ударів по 20 населених пунктах області. 70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню. Військові РФ обстріляли з РСЗВ Новояковлівку й Новодарівку, атакували сімома БПЛА Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне й П'ятихатки, також окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району – снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо – без постраждалих. Вчора у Куп'янську через ворожий обстріл сталося загорання приватного будинку. Отримав поранення чоловік, який помер у лікарні. В с. Чернещина Ізюмського району внаслідок удару керованими авіабомбами пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та поле для міні футболу. Також вчора внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі Богодухівського району, Ветеринарного, Козачої Лопані, Рогані Харківського району, Гатища Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка Чугуївського району, Потихонове, Чугунівка Куп'янського району.

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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки Куп'янського району, Пісків-Радківських, Чернещини Ізюмського району. Вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина.

Луганщина

Надія, Невське, Білогорівка – під ударами авіації противника, ворог б’є з повітря по всій лінії фронту. По позиціях наших військ та населених пунктах росіяни за учора відкривали вогонь понад 150 разів. Застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, танки. Є руйнування в Невському, в Новолюбівці. Також артилерійських обстрілів зазнали Діброва та Білогорівка.

Донеччина

Двоє поранених цивільних за добу. Росіяни здійснили 18 обстрілів, під вогонь потрапили 15 населених пунктів: Авдіївка, Вугледар, Костянтинівка, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Очеретине, смт Південне, с.Богоявленка, с.Катеринівка, с.Максимівка, с.Неліпівка, с.Новоселівка Перша, с.Роздольне, с.Рай-Олександрівка, с.Степанівка. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), газопровід, два цивільні автомобілі, три ЛЕП, автобус, приміщення заводу, дитячий садок.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 78 обстрілів (422 снаряди), з них по м. Херсон – шість обстрілів (23 снарядів). У Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей. Внаслідок обстрілів з артилерії села Львове у Бериславському районі загинув місцевий житель.

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У Херсоні окупанти вкрили вогнем житловий будинок. Поранення отримав 71-річний чоловік, його шпиталізували. Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, семеро – дістали поранення.