Міноборони РФ заявило про атаку БпЛА на російські регіони

Безпілотники вдарили по низці областей РФ

Уночі російськими засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 71 український безпілотний літальний апарат літакового типу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

РФ нібито знищила:

29 БпЛА – над територією Брянської області,

сім – над територією Курської області,

п'ять дронів знищено над територією Липецької області,

п'ять знищено над територією Смоленської області,

чотири – над територією Орловської області,

чотири – над територією Тверської області,

чотири – над територією Самарської області,

три – над територією окупованого Криму,

один – над територією Калузької області,

один – над територією Ростовської області,

один – над територією Тульської області,

сім БпЛА збиті над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада морські дрони атакували російське місто Туапсе, що розташоване на узбережжі Чорного моря. Вибух стався поблизу причалу №167, де швартуються допоміжні судна Чорноморського флоту Росії.

Також безпілотники атакували Ростовську область. Під удар БпЛА потрапив населений пункт Лиховський.