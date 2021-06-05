Зірвалася зі стіни покинутого будинку – у Лисичанську загинула 13-річна дівчинка

Від отриманих травм дитина померла на місці

Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти зруйнованою стіною, але не втрималась та впала

У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла після падіння зі зруйнованої стіни занедбаного будинку. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області, вона разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі.

Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти зруйнованою стіною, але не втрималась та впала.

Від отриманих травм дитина померла на місці.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») тривають слідчі дії.

У поліції закликають батьків та всіх дорослих попереджати дітей про небезпеки, які можуть спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промислових зонах.

Нагадаємо, раніше кіберспеціалісти Служби безпеки України оперативно встановили харків’янина, який погрожував вчиненням терористичних актів у харківських школах. Так, 1 і 2 червня в популярній соціальній мережі невідомим користувачем було розміщено два відеоролики з повідомленнями про вчинення терористичних актів.

Йшлося про те, що 5 червня у день свята останнього дзвоника у двох харківських школах відбудуться події, схожі на травневий теракт у російській Казані.

Менше, ніж за добу, кіберспеціалісти встановили автора цих відео. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.