Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю

Надія Карбунар
glavcom.ua
З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю
У тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел

Після ракетного удару провалився дах будівлі, в якій був розташований вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару, який завдали Сили оборони України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє проєкт «Схеми» у соцмережі Х.

Порівнюючи супутникові знімки в районі вулиці Руднєва у місті Севастополь за 21 та 24 березня, можна помітити, що після ракетного удару провалився дах будівлі, в якій був розташований вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ.

З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю фото 1

Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб.

З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю фото 2

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ, який є важливим елемент для керування військами.

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет, і назвав атаку на Севастополь увечері 23 березня «наймасованішою за останній час». 

До слова, вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму теж пролунали вибухи. За попередньою інформацією, чотири вибухи прогриміли в Сімферопольському районі, ще три – в передмісті Сімферополя. За даними місцевих Telegram-каналі, могло бути влучання в нафтобазу у Гвардійському, що під Сімферополем.

Теги: війна Севастополь соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани показали, де окупанти розмістили техніку в Севастополі (фото)
Партизани показали, де окупанти розмістили техніку в Севастополі (фото)
21 березня, 13:49
Наймасованіша атака на Севастополь. Окупаційна влада повідомила про наслідки
Наймасованіша атака на Севастополь. Окупаційна влада повідомила про наслідки
Сьогодні, 02:20
Момент вибуху в Севастополі ввечері 23 березня
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
Сьогодні, 09:41

Події в Україні

З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю
З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю
Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб
Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті
Офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті
Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів
Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів
Удар по Львівщині: влада повідомила про ситуацію на об'єкті, який атакувала РФ
Удар по Львівщині: влада повідомила про ситуацію на об'єкті, який атакувала РФ
19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день
19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
14K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
13K
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
8703
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
7319
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6156
Польща відповіла, чому не збила російську ракету на своїй території

Новини

Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Сьогодні, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Сьогодні, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Сьогодні, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Сьогодні, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua