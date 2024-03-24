З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ

Після ракетного удару провалився дах будівлі, в якій був розташований вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару, який завдали Сили оборони України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє проєкт «Схеми» у соцмережі Х.

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Порівнюючи супутникові знімки в районі вулиці Руднєва у місті Севастополь за 21 та 24 березня, можна помітити, що після ракетного удару провалився дах будівлі, в якій був розташований вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ.

Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ, який є важливим елемент для керування військами.

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет, і назвав атаку на Севастополь увечері 23 березня «наймасованішою за останній час».

До слова, вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму теж пролунали вибухи. За попередньою інформацією, чотири вибухи прогриміли в Сімферопольському районі, ще три – в передмісті Сімферополя. За даними місцевих Telegram-каналі, могло бути влучання в нафтобазу у Гвардійському, що під Сімферополем.