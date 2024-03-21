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Партизани показали, де окупанти розмістили техніку в Севастополі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани показали, де окупанти розмістили техніку в Севастополі (фото)
фото: партизанський рух «Атеш»

По вулиці Лєніна, розташовані близько 11 військових вантажівок та гаубиці 122 калібру

Партизани виявили в окупованому Сімферополі місце дислокації загарбників. Війська РФ переховують свою техніку в районі автостанції, якою користується цивільне населення. Про це повідомляє рух опору «Атеш».

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«Нашим агентам вдалося встановити пункт розташування окупаційного підрозділу в районі вузлової станції «Острянкове», що розташована в селищі міського типу Гвардійське», – йдеться в повідомленні.

Партизан дізнались, що в районі автостанції, що по вулиці Лєніна, розташовані близько 11 військових вантажівок та гаубиці 122 калібру, типу «Д-20» чи «Д-».

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«Це черговий доказ того, що російська армія розміщує військову техніку та особовий склад на території об'єктів транспортної інфраструктури для того, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по цивільних об'єктах», – зауважують в «Атеш».

Раніше українські партизани зафіксували переміщення радіолокаційної системи загарбників у Джанкої. 

Також партизани зафіксували переміщення мобільних крематоріїв у Сімферополі.

Теги: партизани Севастополь

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