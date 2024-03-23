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У Криму пролунали вибухи: що відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Криму пролунали вибухи: що відомо
фото: Кримський вітер

Так званий «губернатор» Севастополя заявив про роботу ППО в місті

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки та окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв. 

Окупанти перекрили рух транспорту Кримським мостом та просять людей не підходити до вікон.

«Суспільне» з посиланням на місцевого жителя повідомляє, що у Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а о 22:29 пролунало ще чотири.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про прильоти і пожежу в Козачій бухті, у місці розташування 810 бригади морської піхоти.

У Криму пролунали вибухи: що відомо фото 1
фото: Кримський вітер

«У Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму», – пише телеграм-канал.

До того ж, як повідомляється, дуже сильний вибух прогримів у районі Балаклави.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. За його словами, збито кілька повітряних цілей.

Він також стверджує, що дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт – від того, що військові використовують табельні засоби маскування. За його словами, уламки впали на одній з вулиць, там горить автомобіль і трава на ділянці.

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Теги: Крим Севастополь вибух

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