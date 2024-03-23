У Криму пролунали вибухи: що відомо

Так званий «губернатор» Севастополя заявив про роботу ППО в місті

Увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки та окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.

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Окупанти перекрили рух транспорту Кримським мостом та просять людей не підходити до вікон.

«Суспільне» з посиланням на місцевого жителя повідомляє, що у Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а о 22:29 пролунало ще чотири.

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Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про прильоти і пожежу в Козачій бухті, у місці розташування 810 бригади морської піхоти.

фото: Кримський вітер

«У Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму», – пише телеграм-канал.

До того ж, як повідомляється, дуже сильний вибух прогримів у районі Балаклави.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. За його словами, збито кілька повітряних цілей.

Він також стверджує, що дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт – від того, що військові використовують табельні засоби маскування. За його словами, уламки впали на одній з вулиць, там горить автомобіль і трава на ділянці.