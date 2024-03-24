«Наймасованіша атака» на Севастополь. Окупаційна влада повідомила про наслідки
За словами Развожаєва, постраждали чотири людини
Атака на Севастополь у ввечері 23 березня «була наймасованішою за останній час». Про це заявив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.
«Наші військові відбили атаку на Севастополь. Вона була наймасованішою за останній час», – зазначив губернатор, який раніше повідомляв, що над Кримом було нібито збито понад 10 ракет.
За словами Развожаєва, через потрапляння уламка ракети в торець будинку загинув 65-річний севастополець, а загалом від уламків постраждали чотири людини.
Крім того, як стверджує «губернатор», у центрі Севастополя в будинках ударною хвилею вибито вікна. До того ж, у районі Сімферопольського шосе ракета влучила в будинок і не розірвалася.
Нагадаємо, на тлі повідомлень про ракетну атаку на Севастополь командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським військовим за бойову роботу.
Водночас фахівці OSINTtechnical заявили про прильоти крилатих ракет у головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.
Як повідомлялося, увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема, повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.
Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет.
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