ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю

«Бавовна» в Криму могла суттєво підірвати здатність окупантів керувати військами

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ, який є важливим елемент для керування військами. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

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«Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок, завжди впливають на можливість управляти військами. У будь-якій війні це є одним із основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати», – пояснив Плетенчук.

Речник наголосив, що зв'язок – це один з основних елементів забезпечення військ.

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Нагадаємо, що ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет, і назвав атаку на Севастополь увечері 23 березня «наймасованішою за останній час».

До слова, вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму теж пролунали вибухи. За попередньою інформацією, чотири вибухи прогриміли в Сімферопольському районі, ще три – в передмісті Сімферополя. За даними місцевих Telegram-каналі, могло бути влучання в нафтобазу у Гвардійському, що під Сімферополем.