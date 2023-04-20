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ЗМІ повідомили, хто стане новим послом ЄС в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ повідомили, хто стане новим послом ЄС в Україні
На думку посадовця ЄС, призначення нового посла може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні
фото: Shutterstock

Ротація дипломатів блоку відбувається кожні чотири роки і є стандартною практикою ЄС

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова має бути призначена новим послом Європейського Союзу в Україні. Про це стало відомо з внутрішньої записки Європейської служби зовнішніх справ, що потрапила в розпорядження видання Euractiv.

На нинішній посаді Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

За словами європейських посадовців, її призначення послом є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

«Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу», – сказав виданню посадовець ЄС на умовах анонімності.

Зазначимо, що з 2019 року послом ЄС в Україні є естонський дипломат Матті Маасікас. Очікується, що Катаріна Матернова замінить його у вересні 2023-го. Ротація дипломатів блоку відбувається кожні чотири роки і є стандартною практикою ЄС.

Нагадаємо, що Європейський Союз розпочне запровадження 11-ого пакету санкцій проти Росії та спробує придушити намагання уникнути економічних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну.

Теги: посол Європейський союз Україна Матті Маасікас

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