«Змушуємо ворога відходити»: Міноборони повідомило, де на фронті зараз найгарячіше

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу

Найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, в районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій українські сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі самої Мар’їнки Донецької області. За словами Маляр, ворог прагне витіснити українські війська з займаних позиції, але йому це не вдається.

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«Як на Авдіївському, так і Мар’їнському напрямках наші воїни, попри наступальні дії ворога, утримують позиції та проводять штурмові дії», – каже Маляр.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

«Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах», – каже заступниця міністра оборони.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

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У прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного рубежу. А також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку триває контрнаступ Сил оборони. Ворог чинить супротив, однак під натиском українських воїнів змушений відступати.

Також деокупація села Андріївка у Донецькій області дає українським захисникам змогу оточити Бахмут.