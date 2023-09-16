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«Змушуємо ворога відходити»: Міноборони повідомило, де на фронті зараз найгарячіше

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Змушуємо ворога відходити»: Міноборони повідомило, де на фронті зараз найгарячіше
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію
фото з відкритих джерел

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу

Найактивніші бойові дії зараз відбуваються на Бахмутському напрямку. Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, в районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій українські сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі самої Мар’їнки Донецької області. За словами Маляр, ворог прагне витіснити українські війська з займаних позиції, але йому це не вдається.

«Як на Авдіївському, так і Мар’їнському напрямках наші воїни, попри наступальні дії ворога, утримують позиції та проводять штурмові дії», – каже Маляр.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

«Маємо частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах», – каже заступниця міністра оборони.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

У прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного рубежу. А також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання наших військ на гарячі напрямки.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку триває контрнаступ Сил оборони. Ворог чинить супротив, однак під натиском українських воїнів змушений відступати.

Також деокупація села Андріївка у Донецькій області дає українським захисникам змогу оточити Бахмут.

 

Теги: Міноборони ворог Бахмут контрнаступ деокупація

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