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Зник ватажок «ДНР» Пушилін, – Андрющенко

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Зник ватажок «ДНР» Пушилін, – Андрющенко
Пушилін втік з «ДНР»
Фото з відкритих джерел

Місцеперебування ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна наразі невідоме

Ватажок так званої ДНР Денис Пушилінзник, його місцезнаходження невідоме, повідомив у своєму Telegram радник мера Маріуполя Андрющенко.

«Наші джерела підтверджують, що місцеперебування Пушиліна невідоме. Він мав бути в Маріуполі на концерті на кістках. Потім разом з Іващенко їхати в бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. А де Пушилін не знає ніхто. Як цікаво складається», – зазначив він.

При цьому Андрющенко додав, що колаборант Костянтин Іващенко, призначений очільником окупаційної адміністрації Маріуполя, «теж нагострив лижі в бік Новоазовська, але його власна охорона прозоро натякнула, що в Новоазовськ за теперішніх умов він поїде лише в труні».

«То, маріупольці, Костянтина пару днів не побачите. Запой», – підсумував Андющенко.

Нагадаємо, 23 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про «приліт» по будівлі т.зв. «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна.

Зазначається, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена. Також з’явилась інформація, що ще одна ракета влучила в будівлю так званого «МВД».

Теги: Денис Пушилін «ДНР» бойовики на Донбасі

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