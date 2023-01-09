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«Знищені» Himars щодня спалюють казарми окупантів: Міноборони висміяло брехню росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Знищені» Himars щодня спалюють казарми окупантів: Міноборони висміяло брехню росіян
zerkalo.az

Попри брехню росіян, Himars щодня спалюють склади та казарми окупантів

Російські загарбники продовжують поширювати фейки про «знищені» РСЗВ Himars та «вбитих» українських військових, але їх склади так само згоряють, а наступи провалюються. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Знищені», за словами російського Міноборони, Himars щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито «убитих» українських солдатів відбивають рашистські суїцидальні атаки в Бахмуті та Соледарі. Історія знає битви, виграні за допомогою хитрощів. Але брехня завжди перемагає сама себе», – наголосили в українському оборонному відомстві.

Раніше у Білому дому заявили, що не мають підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні систему Himars, поставлену Америкою. Міністерство оборони Росії у вівторок, 3 січня, у своєму звіті  заявило, що унаслідок ракетних та авіаційних ударів на сході України знищили «дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогн Himars американського виробництва».

Триває 320 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Теги: військові Миколаїв Міноборони історія

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