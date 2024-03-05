Польща може створити нове місто, більше за Варшаву

Перетворення Верхньосілезько-Заґленбської метрополії в одне велике місто може відкрити двері для переговорів з інвесторами зі всього світу

Зараз агломерація складається з 14 сусідніх міст у Сілезькому воєводстві

Польща розробила законопроєкт, який передбачає перетворення Верхньосілезько-Заґленбської метрополії в одне велике місто з населенням понад 2 млн мешканців – більше, ніж у Варшаві. Про це в інтерв'ю порталу місцевого самоврядування сказав голова метрополії Казімєж Карольчак.

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Зараз агломерація складається з 14 сусідніх міст у Сілезькому воєводстві, серед яких – Катовиці з населенням близько 300 тис. жителів (приблизно як Чернігів чи Полтава) та менші – Сосновець, Гливиці, Битом, Забже, Руда Шльонська, Тихи, Домброва Гурнича, Хожув тощо.

За словами Карольчака, нинішня форма співпраці має обмеження, тому виникла ідея щодо її розвитку.

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«Одна з пропозицій – справді дуже революційна, тому що передбачає створення одного міста, трохи схожого на столицю Варшаву», – сказав він.

Карольчак пояснив, що зараз між окремими населеними пунктами агломерації існують значні відмінності, наприклад, у розмірі комунальних зборів.

«Дуже важко пояснити сусідові, чому він мусить платити на 5-6 злотих більше за вивезення сміття, хоча він живе лише за одну-дві вулиці, але вже в межах іншого міста, де проводився інший тендер, а відходами займається інша компанія на інших умовах», – пояснив він.

Як зазначив голова метрополії, для більшої інтеграції потрібні зміни на законодавчому рівні.

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«Ми не передбачаємо перетворення міст метрополії в райони, тому вони, як і раніше, матимуть своїх президентів і мерів, а також міські ради. Ідея полягає в тому, щоб запровадити певне розділення компетенцій і створити столичну комуну, яка буде реалізовувати завдання вищого рівня», – сказав він.

Карольчак вважає, що це розкриє потенціал агломерації й відкриє двері для переговорів з інвесторами зі всього світу.

Голова метрополії сказав, що думки мешканців агломерації з цього приводу розділилися, тому влада буде проводити консультації.

«Проте вважаю, що зміни (у функціонуванні метрополії – «Главком»­) необхідні. Інші великі міста Польщі «вислизають» від нас за розвитком і силою приваблення мешканців», – додав Карольчак.

До слова, понад половина жителів Польщі вважають, що політика Єврокомісії та попереднього уряду правої партії «Право і справедливість» погіршила становище польських фермерів і безпосередньо вплинула на ситуацію на українсько-польському кордоні.