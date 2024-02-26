Зеленський узяв участь у паризькому саміті на підтримку України

Основною темою заходу стало посилення стійкості та спроможності України у боротьбі з Росією

Президент України Володимир Зеленський узяв участь через відеозв'язок у межах спеціального саміту в Парижі, організованого французьким лідером Еммануелем Макроном, щодо підтримки України. Про це глава України повідомив у вечірньому зверненні.

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«Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі – саміту лідерів, який зібрав пан президент Франції. Головна тематика – все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності, звісно, наші арсенали, нашу здатність виробляти зброю, постачання зброї для України та безперервність підтримки», – повідомив президент у відеозверненні.

За словами Зеленського, «все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед».

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«Тому що кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого противника Європи й узагалі вільного світу – привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця і рішучість – це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру», – сказав він.

Як повідомлялося, близько 20 лідерів із держав Європейського Союзу зібралися сьогодні в Парижі, щоб направити російському президенту Володимиру Путіну чіткий сигнал щодо намірів Європи й надалі підтримувати Україну.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну до середини березня.

До слова, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.