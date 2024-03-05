У Червоному морі перерізано кабель глобального інтернету

Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід

У Червоному морі перерізано три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації. Про це повідомляє Sky News.

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Хусити вже заперечили, що саботували прокладання кабелів за маршрутом, який називають найважливішим для передачі даних з Азії до Європи. При цьому вони звинуватили в інциденті військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід. До них належать Азія-Африка-Європа 1, шлюз Європа-Індія, Seacom і TGN-Gulf, повідомляє гонконгська компанія HGC Global Communications.

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Компанія Seacom, що обслуговує Джібуті, заявила, що «початкове тестування показало, що зачеплений сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря».

Компанія заявила, що перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі послуги не працюють.

Компанія Tata Communications, що входить до складу індійського конгломерату і володіє лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що після вимкнення лінії вона «негайно почала вживати відповідних заходів для виправлення ситуації».

Раніше повідомлялося, що у Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів пішов на дно балкер «Рубимар» із понад 40 тисячами тонн добрив. Затонулий вантаж становить екологічну загрозу для морського життя, а також створює ризик зіткнення з підводним середовищем для інших суден.