Знову в лісі стирчимо: окупант поскаржився на відступ із Херсонщини (аудіо)

Рашист розповів, що ЗСУ змусили окупантів відійти

Російський окупант поскаржився, що змушений відступати зі своїх позицій у Херсонському напрямку. Розмову рашиста оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

«Ми – у Херсонській. Зараз ми знову відкотилися, я був біля Синівки, зараз відкотилися додому. Зараз Давидів Брід, зараз знову в лісі стирчимо», – заявив окупант.

Росіянин також зазначив, що не зважаючи на велику кількість мобілізованих, толку від них на передовій немає. «Тут нічого нема – ні води, ні зв'язку. Три дні вже не мився. Народу тут нагнали багато, а користі немає», – йдеться в перехопленні.

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.