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Низка країн Європи неочікувано опинилися без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Низка країн Європи неочікувано опинилися без світла
Відключення електроенергії могло бути викликано «міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн»
фото з відкритих джерел

Відключення пов'язані з різким збільшенням температура повітря

У Чорногорії, Боснії та Герцеговині та частині адріатичного узбережжя Хорватії велике відключення електроенергії. Причиною цьому стало зростання температури до 40 градусів. Про це пише Reuters.

«Майже вся територія Чорногорії залишилася без електрики через перебої в мережі», – повідомила місцева мережева компанія CEDIS.

Столиця Боснії та Герцеговини Сараєво та міста Баня-Лука та Мостар залишилися без електрики. Місцеві ЗМІ повідомили про відключення електроенергії по всій країні.

Енергетична компанія Хорватії HEP заявила, що відключення електроенергії в деяких частинах країни було викликано «міжнародними збоями, які торкнулися кількох країн».

Більшість Адріатичного узбережжя Хорватії залишилася без електрики, повідомило державне телебачення HRT. У повідомленні йдеться, що рух у прибережному місті Спліт зупинився після того, як перестали працювати світлофори. По всьому місту було чути сирени машин швидкої допомоги.

Албанська телекомпанія Top Channel повідомила, що у низці міст, включаючи столицю Тирану, зникла електрика. Повідомляється, що причиною відключення електроенергії стала несправність сполучної лінії у Чорногорії.

Нагадаємо, 21 червня графіки відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00 в усіх регіонах України. Як стало відомо згодом, «Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ.

Зокрема, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Зокрема, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. 

Читайте також: «Укренерго» дало невтішний прогноз щодо ситуації в енергосистемі
Теги: електроенергія Чорногорія Боснія і Герцеговина Хорватія

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