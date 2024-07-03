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Відключення світла 4 липня: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла 4 липня: як діятимуть графіки
У графіках є три категорії відключень
фото: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень буде застосовано по всій Україні протягом доби

Завтра, 4 липня,  обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє ДТЕК.

«4 липня: за вказівкою «Укренерго» графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба «Укренерго» зауважила, що з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть залучені дві черги графіків відключень, у решту годин – три.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

Також стало відомо, що унаслідок російських обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК. За попередніми даними, для відновлення пошкоджених атаками потужностей необхідно близько 14-16 млрд грн ($350-400 млн). 

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: енергетика електроенергія Україна ДТЕК Укренерго відключення

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