Атака «Шахедів» на Київщину: влада повідомила про наслідки

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури Київської області не зафіксовано

У ніч на 20 червня російські загарбники атакували Київську область дронами-камікадзе. Уламки збитих безпілотників пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Уночі ворог атакував нашу область ударними дронами. Уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств. Усі наслідки атаки оперативно ліквідовуються», – зазначив глава регіону.

Крім того, біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу. Її вже приборкали рятувальники.

Кравченко запевнив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні.

Нагадаємо, що в ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки уточнюються.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

Як відомо, уночі ворог атакував Україну дронами. Зокрема, в Києві та області працювали сили ППО.