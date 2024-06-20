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Атака «Шахедів» на Київщину: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атака «Шахедів» на Київщину: влада повідомила про наслідки
Ворог атакував Київську область ударними дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури Київської області не зафіксовано

У ніч на 20 червня російські загарбники атакували Київську область дронами-камікадзе. Уламки збитих безпілотників пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Уночі ворог атакував нашу область ударними дронами. Уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств. Усі наслідки атаки оперативно ліквідовуються», – зазначив глава регіону.

Крім того, біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу. Її вже приборкали рятувальники. 

Кравченко запевнив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні.

Нагадаємо, що в ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України. Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки уточнюються.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури

Як відомо, уночі ворог атакував Україну дронами. Зокрема, в Києві та області працювали сили ППО.

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Теги: Київ Київщина дрон енергетика електроенергія

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