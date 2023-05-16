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Перша справа після закордонної поїздки. Зеленський прозвітував про Ставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перша справа після закордонної поїздки. Зеленський прозвітував про Ставку
фото: Офіс президента

Присутні скорегували графік постачання озброєння та боєприпасів

Сьогодні, 16 травня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Під час засідання було обговорено питання розподілу боєприпасів та перевірка боєготовності новостворених бригад.

«Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту», – написав Зеленський.

За його словами, також було розглянуто загальну оперативну обстановку й дані розвідок. «Скорегували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад», – додав Зеленський.

Нагадаємо, триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: війна Бахмут фронт озброєння президент Володимир Зеленський окупанти

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