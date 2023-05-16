Перша справа після закордонної поїздки. Зеленський прозвітував про Ставку
Присутні скорегували графік постачання озброєння та боєприпасів
Сьогодні, 16 травня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у Telegram.
Під час засідання було обговорено питання розподілу боєприпасів та перевірка боєготовності новостворених бригад.
«Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту», – написав Зеленський.
За його словами, також було розглянуто загальну оперативну обстановку й дані розвідок. «Скорегували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад», – додав Зеленський.
Нагадаємо, триває 447-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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