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Атака на Одесу та Миколаїв, умови Путіна для відновлення «зернової угоди»: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Одесу та Миколаїв, умови Путіна для відновлення «зернової угоди»: головне за ніч
Фото наслідків удару по Миколаєву
фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Путін заявив, що продовження зернової втратило всякий сенс, оскільки «Росія може замінити українське зерно»

Російський диктатор Володимир Путін назвав умови повернення Росії до «зернової угоди» та зажадав їх негайного виконання. у Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи, є постраждалі та загиблі. Уночі, 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 20 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Росія вдарила по Миколаєву

У Миколаєві у ніч проти 20 липня прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по центру Миколаєва. Від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, виникла пожежа. У результаті нічного удару російських терористів по Миколаєву постраждали 18 осіб. Також є загиблі. Очільник ОВА не уточнив інформацію про кількість загиблих.

Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт зерна

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у середу, що Польща не буде відкривати кордон для зернових продуктів з України після 15 вересня, якщо на той момент спливе термін мораторію Європейської комісії на імпорт українського зерна. 

Прем'єр-міністр Польщі нагадав, що відповідно до рішення Європейської комісії, Польща має знову відкрити кордон для імпорту зернових з України 15 вересня, тобто менше ніж за два місяці.

Він наголосив, що цей крок Варшава ухвалює «не проти українців», а «для польських фермерів».

Моравецький підкреслив, що закриття кордону стосуватиметься не лише зернових продуктів, а й інших сільськогосподарських товарів.

Путін висунув умови для відновлення «зернової угоди»

Російський диктатор Володимир Путін назвав умови повернення Росії до «зернової угоди» та зажадав їх негайного виконання. Про це повідомляють росЗМІ. 

Путін заявив, що продовження зернової втратило всякий сенс, оскільки «Росія може замінити українське зерно».

За його словами, для повернення Росії до «зернової угоди» мають бути прибрані всі перешкоди для російських банків та фінансових інститутів, які обслуговують постачання продовольства та добрив. 

Він додав, що серед умов - виведення з-під санкцій постачання російського зерна та добрив на світові ринки, а також відновлення постачання запчастин та комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив до Росії.

Путін також вимагає розв'язання усіх питань зі страхуванням російських судів та експортних постачань РФ, відновлення всієї логістики продовольчих постачань, забезпечення безперешкодного постачання добрив з Росії та сировини для їх виробництва.

Окупанти атакували Одесу

Уночі, 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. Наразі відомо про двох постраждалих осіб, які були госпіталізовані. Про це повідомив голова Одеської обласної адміністрації Сергій Кіпера.

В результаті атаки, в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

Також, повідомляється про «приліт» в області.

У Маріуполі загорівся палац культури «Український дім»

Увечері, в середу, 19 липня, в тимчасово окупованому Маріуполі виникла пожежа. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Інформація про пожежу стала відомою після 22:00.

«Зараз горить будівля Українського дому (раніше відомий як ДК «Металургі») у центрі Маріуполя. З'ясовуються подробиці», – написав Андрющенко. 

Андрющенко зазначив, що будівля горить вже вдруге за часів окупації Маріуполя.

У Багдаді протестувальники підпалили посольство Швеції

Сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада вранці у четвер, 20 липня та підпаливши його на знак протесту проти очікуваного спалення Корану в Швеції. Про це повідомляє Reuters.

Демонстрацію скликали прихильники шиїтського священнослужителя Муктади Садра через те, що у Швеції біля посольства Іраку запланували провести акцію зі спаленням священної мусульманської книги Корану.

За інформацією джерела видання, ніхто з співробітників посольства США в Багдаді не постраждав в результаті штурму. Наразі залишається невідомим, чи знаходилися люди усередині будівлі під час нападу.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Читайте також: ЗСУ продовжують контрнаступальні операції та змушують ворога відступати – ISW
Теги: пожежа росія Польща Одеса путін Миколаїв

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