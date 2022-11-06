ЗСУ «демілітаризували» вже майже 76 тис. рашистів – Генштаб

Росія втратила в Україні вже 2765 танків

Українські воїни за добу знищили 10 бойових машин ворога

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 490 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 75 930 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 75930 (+490) осіб ліквідовано;

танків – 2765 (+7) од;

бойових броньованих машин – 5611 (+10) од;

артилерійських систем – 1781 (+5) од;

РСЗВ – 391 (+0) од;

засоби ППО – 202 (+0) од;

літаків – 277 (+0) од;

гелікоптерів – 260 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3);

крилаті ракети – 399 (+0);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од;

спеціальна техніка – 155 (+0).

Дані уточнюються.

Втрати окупантів станом на ранок 6 листопада Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.